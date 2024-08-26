श्रीदेवी और जया प्रदा को कमरे में इस वजह से किया गया था बंद
एक्ट्रेस श्रीदेवी और जया प्रदा दोनों ने 90 के दशक की फिल्मों में अपना जलवा बिखेरा है।
श्रीदेवी और जया प्रदा दोनों ही अपने टाइम की टॉप एक्ट्रेसेस रह चुकी हैं।
श्रीदेवी और जया प्रदा का व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा था।
वहीं, दोनों एक्ट्रेसेस एक-दूसरे से नफरत करती थीं।
इस वजह से एक दिन एक्टर जितेन्द्र ने श्रीदेवी और जया प्रदा को एक कमरे में बंद कर दिया था।
एक्टर जितेन्द्र को लगा था कि श्रीदेवी और जया साथ रहेंगी और बातें करेंगी।
जब एक्टर जितेन्द्र ने दरवाजा खोला तो दोनों एक्ट्रेसेस अलग-अलग बैठीं थी।
कमरे में बंद होने के बाद भी दोनों एक्ट्रेसेस ने एक दूसरे से बात नहीं किया था।
