श्रीदेवी ने रखा था इस सुपरस्टार के लिए 7 दिनों का व्रत, मांगी थी भगवान से ये दुआ
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 28, 2024
डीवा श्रीदेवी जितनी खूबसूरत बाहर से थीं उतना ही अच्छा उनका दिल भी था.
श्री देवी न सिर्फ बॉलीवुड की चहेती थीं बल्कि साउथ में भी वो एक जाना -माना चेहरा थीं.
श्रीदेवी जिस फिल्म में किरदार निभाती थीं, उस फिल्म का हिट होना लगभग तय होता था.
वो अपनी कमाल की एक्टिंग और डांस से सबका दिल जीत लिया करती थीं.
साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत और श्रीदेवी की आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी.
रजनीकांत और श्रीदेवी ने साथ में कई फिल्मों में काम भी किया था, जिसमें 'गायत्री' से 'पोक्किरी' तक कई फिल्में शामिल हैं.
रजनीकांत के बीमार हो जाने पर उन्हें कई दिन तक सिंगापुर के अस्पताल में रहना पड़ा था.
श्रीदेवी उनकी बीमारी की खबर सुनते ही परेशान हो गईं. उन्होंने रजनीकांत के लिए दिन-रात पूजा की थी.
श्रीदेवी ने रजनीकांत के ठीक होने की कामना कई मन्दिरों में मांगी थीं. यहां तक की उन्होंने 7 दिनों का व्रत भी रखा था.
श्रीदेवी के 7 दिन व्रत रखने और फैंस की दुआओं के चलते रजनीकांत जल्दी ही ठीक हो गए थे.
