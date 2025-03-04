इस शख्स के दम पर दुबई से इंडिया आई थी श्रीदेवी की डेड बॉडी
श्रीदेवी की मौत को लोग आज भी भुला नहीं पाए हैं. आज भी दावा किया जाता है कि श्रीदेवी की हत्या की गई थी. श्रीदेवी की मौत के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया था.
24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की मौत यूएई के जुमैरा एमीरेट्स टावर्स में हुई थी. माना जाता है कि बाथटब में डूबने की वजह से श्रीदेवी की जान गई थी.
श्रीदेवी का शव होटल के कमरे में पानी में डूबा मिला था. श्रीदेवी अपने परिवार की एक शादी को अटैंड करने के लिए दुबई पहुंची थीं जहां उनका देहांत हो गया.
दुबई में मौत हो जाने की वजह से श्रीदेवी का शव इंडिया लाना इतना आसान नहीं था. ऐसे में परिवार के लोगों की एक शख्स ने मदद की थी.
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि किसकी वजह से श्रीदेवी का शव दुबई से इंडिया वापस आ सका.
अशरफ थामरास्सेरी ने श्रीदेवी की डेड बॉडी को इंडिया लाने में काफी मेहनत की थी. उनकी वजह से ही श्रीदेवी की डेड बॉडी इंडिया सही समय पर आ सकी.
अशरफ थामरास्सेरी केरल के रहने वाले हैं जो कि फिलहाल यूएई में रह रहे हैं. अशरफ थामरास्सेरी एक सोशल वर्कर हैं जो यूएई में उन लोगों की मदद करते हैं जिनकी वहीं मौत हो जाती है.
अब तक अशरफ थामरास्सेरी 5000 शवों को उनके देश भेज चुके हैं. इस लिस्ट में एक नाम श्रीदेवी का भी है.
