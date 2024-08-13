श्रीदेवी ने 103 डिग्री बुखार में इस गाने पर मचाया था धूम
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 13, 2024
बॉलीवुड की मशहूर दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
श्रीदेवी ने अपने करियर में एक से एक फिल्में दी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
श्रीदेवी ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषा में तमाम फिल्में की हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
श्रीदेवी ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्मों के साथ-साथ श्रीदेवी के गाने भी काफी हिट रहे थे।
Source:
Bollywoodlife.com
श्रीदेवी ने एक बार अपने गाने की शूटिंग बुखार में की थी।
Source:
Bollywoodlife.com
श्रीदेवी के इस गाने का नाम 'ना जाने कहां से आई है' है, जोकि 1989 में रिलीज हुई फिल्म 'चालबाज' का है।
Source:
Bollywoodlife.com
इस गाने की शूटिंग के वक्त श्रीदेवी को 103 डिग्री बुखार था।
Source:
Bollywoodlife.com
यह एक रेन सॉन्ग था, जिसके चलते श्रीदेवी को बारिश में भीगते हुए शूटिंग करनी थी।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शादी करके अपनी पर्सनल लाइफ तबाह कर बैठी ये हसीनाएं, इमेज भी हुई तबाह
अगली वेब स्टोरी देखें.