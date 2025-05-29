श्रीदेवी की सबसे खूबसूरत और हसीन तस्वीरें, जिसे देख आप हार बैठेंगे दिल
May 29, 2025
श्रीदेवी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में एक थीं. लोग इनके दीवाने थे.
इन्होंने कई शानदार फिल्में की हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई है.
श्रीदेवी ने तमिल, मलयालम, तेल्गु, कन्नड़ और हिन्दी फिल्मों में काम किया है.
श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में हुआ था. जन्म के समय उनका नाम श्रीअम्मा यंगेर अय्यपन था
एक्ट्रेस महज 4 साल की उम्र से एक साउथ फिल्म में छोटे बच्चे के किरदार में नजर आईं थीं.
श्रीदेवी ने लगभग 300 फिल्मों में काम किया था. उनकी एक्टिंग बेहद शानदार थी.
एक्ट्रेस महज 54 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनकी मृत्यु 24 फरवरी 2018 को हुआ था.
