श्रीदेवी की मां बोनी कपूर को नहीं इस एक्टर को बनाना चाहती थीं अपना दामाद, लेकिन...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 22, 2025

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपने नाम का डंका बजाने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी की थी.

Source: Bollywoodlife.com

लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रीदेवी की मां बोनी कपूर नहीं बल्कि एक्ट्रेस को को-स्टार को अपना दामाद बनाना चाहती थीं.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, श्रीदेवी की मां चाहती थीं कि उनकी बेटी की शादी उनके को-स्टार और सुपरस्टार कमल हासन के साथ हो.

Source: Bollywoodlife.com

श्रीदेवी और कमल हासन ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है. उनकी जोड़ी भी लोगों को खूब पसंद थी.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में एक्ट्रेस की मां को लगता था कि वह दोनों असल जिंदगी में भी एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगेंगे और उन्हें शादी करनी चाहिए.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, श्रीदेवी के निधन के बाद उनकी याद में एक मेमोरियल सर्विस रखी गई थी जहां, कमल हासन ने उनके बारे में खुलकर बात की.

Source: Bollywoodlife.com

एक्टर ने बताया कि वह और श्रीदेवी बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे.

Source: Bollywoodlife.com

ऐसे में जब भी श्रीदेवी की मां कमल और श्रीदेवी की शादी की बात करती तो वह उस ऑफर को रिजेक्ट कर देते थे.

Source: Bollywoodlife.com

उनका कहना था कि अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो, वह दोनों एक दूसरे को पागल कर देंगे और अगले ही दिन एक्ट्रेस को वापस घर आना पड़ेगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: फैनगर्ल की खेसारी लाल यादव से अनोखी फरमाइश, भरे स्टेज पर लिपटकर...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.