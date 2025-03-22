श्रीदेवी की मां बोनी कपूर को नहीं इस एक्टर को बनाना चाहती थीं अपना दामाद, लेकिन...
Sadhna Mishra
| Mar 22, 2025
साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपने नाम का डंका बजाने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी की थी.
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रीदेवी की मां बोनी कपूर नहीं बल्कि एक्ट्रेस को को-स्टार को अपना दामाद बनाना चाहती थीं.
दरअसल, श्रीदेवी की मां चाहती थीं कि उनकी बेटी की शादी उनके को-स्टार और सुपरस्टार कमल हासन के साथ हो.
श्रीदेवी और कमल हासन ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है. उनकी जोड़ी भी लोगों को खूब पसंद थी.
ऐसे में एक्ट्रेस की मां को लगता था कि वह दोनों असल जिंदगी में भी एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगेंगे और उन्हें शादी करनी चाहिए.
दरअसल, श्रीदेवी के निधन के बाद उनकी याद में एक मेमोरियल सर्विस रखी गई थी जहां, कमल हासन ने उनके बारे में खुलकर बात की.
एक्टर ने बताया कि वह और श्रीदेवी बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे.
ऐसे में जब भी श्रीदेवी की मां कमल और श्रीदेवी की शादी की बात करती तो वह उस ऑफर को रिजेक्ट कर देते थे.
उनका कहना था कि अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो, वह दोनों एक दूसरे को पागल कर देंगे और अगले ही दिन एक्ट्रेस को वापस घर आना पड़ेगा.
