साल 1989 में आई इस 1 फिल्म ने इस एक्ट्रेस के करियर में लगा दिए थे पंख
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 15, 2024
दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी ने अलग-अलग भाषा की तमाम फिल्मों में काम किया है.
श्रीदेवी ने साल 1989 में आई फिल्म 'चांदनी' में काम किया था.
इस फिल्म में अपनी बेहतरीन अदाकारी से श्रीदेवी ने लोगों का दिल जीत लिया.
श्रीदेवी की फिल्म 'चांदनी' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई.
फिल्म 'चांदनी' में श्रीदेवी के अपोजिट ऋषि कपूर नजर आए थे.
फिल्म 'चांदनी' में विनोद खन्ना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
श्रीदेवी की फिल्म 'चांदनी' का डायरेक्शन यश चोपड़ा ने किया था.
