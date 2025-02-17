17 साल की इस हसीना ने महाकुंभ में लगाई डुबकी, फोटोज देख ट्रोलर्स बोले, 'इसके पाप...'
एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार रीवा अरोड़ा महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच गईं.
रीवा ने इंटरनेट पर अपनी ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वह संगम में डुबकी लगा रही हैं.
इन फोटोज में वह अलग-अलग स्टाइल में गंगा में खड़ी होकर पोज दे रही हैं.
रीवा ने यहां पर भी अपना लुक काफी अट्रैक्टिव रखा है, जिस वजह से सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं,
17 साल की रीवा अरोड़ा ने ऑरेंज साड़ी के साथ ऑफ व्हाइट कलर का ब्लाउज कैरी किया.
एक्ट्रेस ने अपने लुक को रुद्राक्ष स्टाइल वाली ज्वैली के साथ निखारा. परफेक्ट मेकअप में वह सुंदर लगीं.
हालांकि, रीवा की ये फोटोज देख लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया.
कई लोगों ने रीवा की फोटोज पर कमेंट कर लिखा है कि उनके पाप कभी नहीं धूलने वाले हैं.
