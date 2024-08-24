'स्त्री 2' एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने प्रियंका चोपड़ा को इस मामले में दी पटखनी

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 24, 2024

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है।

फिल्म 'स्त्री 2' में श्रद्धा कपूर की एक्टिंग काफी पसंद की जा रही है।

श्रद्धा कपूर की सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग है।

श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' के बाद उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है।

श्रद्धा कपूर के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 91.9 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं।

प्रियंका चोपड़ा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 91.8 मिलियन फॉलोवर्स हैं।

श्रद्धा कपूर इंस्टाग्राम पर फॉलो की जाने वाली दूसरी इंडियन सेलिब्रिटी बन गई हैं।

श्रद्धा कपूर से ज्यादा विराट कोहली के फॉलोवर्स (270 मिलियन) हैं।

