खुल गई 'स्त्री 2' की एडवांस बुकिंग, केवल एक दिन में कमाए करोड़ों रुपये
Pratibha Gaur
| Aug 11, 2024
श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म 'स्त्री 2' 14 अगस्त को रिलीज होगी।
इस फिल्म में सिरकटे का आतंक देखने को मिलेगा।
'स्त्री 2' की एडवांस बुकिंग बीते दिन शुरू हो चुकी है।
इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को देखने के लिए फैंस बेहद ही एक्साइटेड हैं।
रिपोर्ट्स की मानें तो 'स्त्री 2' के अब तक 62 हजार टिकट बिक चुके हैं।
इस हिसाब से ओपनिंग डे के लिए 'स्त्री 2' ने 2.15 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
केवल एक ही दिन में यह आंकड़ा देखकर मेकर्स काफी खुश हो गए हैं।
ऐसे में अब देखना होगा कि ओपनिंग डे पर 'स्त्री 2' क्या धमाल करेगी।
