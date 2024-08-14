सरकटे भूत से टकराएंगे अक्षय कुमार! इन स्टार्स का भी 'स्त्री 2' में होगा कैमियो
Pratibha Gaur
| Aug 14, 2024
श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की 'स्त्री 2' आज यानी 14 अगस्त की रात को रिलीज होगी।
इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को लेकर फैंस में बहुत एक्साइटमेंट है।
इसी बीच रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 'स्त्री 2' में कई स्टार्स कैमियो रोल में नजर आ सकते हैं।
रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म में अक्षय कुमार कैमियो रोल में नजर आएंगे।
आजतक में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अक्षय को उनकी कॉमिक टाइमिंग की वजह से 'स्त्री 2' में कैमियो करेंगे।
'मुंज्या' एक्ट्रेस शर्वरी वाघ भी 'स्त्री 2' में कैमियो कर सकती हैं।
रिपोर्ट्स की मानें तो 'मुंज्या' एक्टर अभय वर्मा भी इस फिल्म में कैमियो कर सकते हैं।
'भेड़िया' एक्टर वरुण धवन भी इस फिल्म में कैमियो कर सकते हैं।
'तमन्ना भाटिया' फिल्म में स्पेशल सॉन्ग करती नजर आएंगी।
