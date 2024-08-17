'स्त्री 2' के आगे ढेर हुईं 'वेदा' और 'खेल खेल में', जानें दो दिनों का कलेक्शन
Pratibha Gaur
| Aug 17, 2024
श्रद्धा कपूर की 'स्त्री 2' के साथ ही 'वेदा' और 'खेल खेल में' भी रिलीज हुई हैं।
'वेदा' फिल्म में जहां जॉन अब्राहम और शर्वरी वाघ लीड रोल में हैं।
तो वहीं 'खेल खेल में' फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं।
हालांकि कमाई के मामले में वेदा और 'खेल खेल में' 'स्त्री 2' की आंधी में बह गई हैं।
जहां 'स्त्री 2' ने दो दिनों में 100.10 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है।
तो वहीं 'खेल खेल में' फिल्म ने दो दिनों में केवल 7.65 करोड़ रुपये की कमाई की है।
वहीं जॉन अब्राहम की 'वेदा' ने दो दिनों में 8.10 करोड़ रुपये कमाए हैं।
इन तीनों फिल्मों की कमाई को देखा जाए तो 'स्त्री 2' ने दोनों फिल्मों को पछाड़ दिया है।
बता दें कि 'स्त्री 2' में एक्टर अक्षय कुमार भी कैमियो रोल निभा रहे हैं।
