स्त्री 2 की सुनामी में डूबा बॉक्स ऑफिस, 12वें दिन लागत से 11 गुना हुई कमाई
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 27, 2024
श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 की कमाई ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया है।
महज 50 करोड़ में बनी इस इस फिल्म ने 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।
वहीं, अब फिल्म का 12वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है, जो हैरान करने वाला है।
स्त्री 2 ने अपने दूसरे रविवार को धुंआधार कमाई करके हर किसी को झटका दिया था।
फिल्म ने 11वें दिन 40.75 करोड़ की शानदार कमाई की थी।
वहीं, सोमवार को फिल्म की कमाई में गिरावट आई है, लेकिन टोटल कलेक्शन शानदार है।
सोमवार यानी 12वें दिन फिल्म ने लगभग 17 करोड़ की कमाई की है, जो रविवार से आधी से भी कम है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का टोटल कलेक्शन 418.65 करोड़ तक पहुंच गया है।
वहीं, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देखें तो स्त्री 2 ने 550 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।
इस कलेक्शन के साथ स्त्री 2 ने अपने बजट से 11 गुना ज्यादा कमाई की है।
