50 दिनों में 'स्त्री 2' ने की बंपर कमाई
Pratibha Gaur
| Oct 03, 2024
श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म 'स्त्री 2' को रिलीज हुए 50 दिन पूरे हो चुके हैं.
50 दिन बाद भी यह फिल्म सिनेमाघरों में टिकी हुई है.
इस फिल्म ने 50 दिनों में बंपर कमाई की है.
बता दें कि फिल्म ने 50 दिनों में 619.66 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.
और इसी के साथ यह फिल्म अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है.
'स्त्री 2' ने कमाई के मामले में 'जवान' को पछाड़ दिया है.
बता दें कि 'स्त्री 2' 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई थी.
'स्त्री 2' में श्रद्धा कपूर एक छलावे का किरदार निभा रही हैं.
इस फिल्म में 'सरकटे का आतंक' देखने को मिल रहा है.
