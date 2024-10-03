50 दिनों में 'स्त्री 2' ने की बंपर कमाई

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Oct 03, 2024

श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म 'स्त्री 2' को रिलीज हुए 50 दिन पूरे हो चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

50 दिन बाद भी यह फिल्म सिनेमाघरों में टिकी हुई है.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म ने 50 दिनों में बंपर कमाई की है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि फिल्म ने 50 दिनों में 619.66 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.

Source: Bollywoodlife.com

और इसी के साथ यह फिल्म अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है.

Source: Bollywoodlife.com

'स्त्री 2' ने कमाई के मामले में 'जवान' को पछाड़ दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि 'स्त्री 2' 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

'स्त्री 2' में श्रद्धा कपूर एक छलावे का किरदार निभा रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस फिल्म में 'सरकटे का आतंक' देखने को मिल रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अनन्या पांड़े की वेब सीरीज CTRL के सेट से वायरल हुए फोटोज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.