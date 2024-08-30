'स्त्री 2' ने तोड़ दिया 'जवान' का ये बड़ा रिकॉर्ड
Shashikant Mishra
| Aug 30, 2024
राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' को सिनेमाघरों में दो सप्ताह हो गए हैं।
फिल्म 'स्त्री 2' बीते दो सप्ताह से लोगों को जमकर एंटरटेन कर रही है।
फिल्म 'स्त्री 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा है।
फिल्म 'स्त्री 2' ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
फिल्म 'स्त्री 2' ने शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
फिल्म 'जवान' ने दूसरे सप्ताह में 137.06 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
राजकुमार और श्रद्धा की 'स्त्री 2' ने दूसरे सप्ताह में 145.80 करोड़ रुपये कमाए हैं।
इस तरह से फिल्म 'स्त्री 2' ने फिल्म 'जवान' का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
