'स्त्री 2' ने चकनाचूर किया 'बाहुबली 2' का ये बड़ा रिकॉर्ड
Shashikant Mishra
| Sep 06, 2024
फिल्म 'स्त्री 2' को बॉक्स ऑफिस पर तीन सप्ताह हो गए हैं।
राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है।
फिल्म 'स्त्री 2' का तीन सप्ताह से जलवा देखने को मिल रहा है।
फिल्म 'स्त्री 2' ने अब तक 526.43 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
फिल्म 'स्त्री 2' ने तीसरे सप्ताह में 72.83 करोड़ रुपये की कमाई की है।
इस तरह से 'स्त्री 2' ने प्रभास की 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
फिल्म 'बाहुबली 2' ने तीसरे सप्ताह में 69.75 करोड़ रुपये कमाए थे।
फिल्म 'स्त्री 2' तेजी से बॉक्स ऑफिस पर आगे बढ़ रही है।
