स्त्री 2 ने चकनाचूर किए साउथ की इन 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड
Kavita
| Aug 20, 2024
श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 ने धुंआधार कमाई से बॉक्स ऑफिस हिला दिया है।
इस फिल्म ने महज 5 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।
वहीं, फिल्म ने साउथ की तीन धांसू फिल्म केजीएफ 2, आरआरआर और बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
प्रभास की बाहुबली हिंदी में चौथे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में चौथे नंबर पर थी।
अब स्त्री 2 की वजह ये फिल्म पांचवें नंबर पर आ गई है।
स्त्री 2 चौथे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में दूसरे नंबर पर आ गई है।
स्त्री 2 की वजह से केजीएफ 2 इस लिस्ट में तीसरे से चौथे नंबर पर आ गई है।
baahubali-crown-of-blood 1
बता दें कि केजीएफ 2 ने चौथे दिन 50.35 करोड़ की कमाई की थी।
आरआरआर ने चौथे दिन 17 करोड़ की कमाई की थी।
स्त्री 2 ने ज्यादा कमाई करके इस फिल्म को भी पछाड़ दिया है।
