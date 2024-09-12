इस दिन 'स्त्री 2' की एक टिकट खरीदने पर दूसरी मिलेगी मुफ्त

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Sep 12, 2024

श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' की रिलीज को एक महीना पूरा होने वाला है।

हालांकि एक महीने बाद भी यह फिल्म सिनेमाघरों में अपने पैर टिकाए हुए है।

अब 'स्त्री 2' के मेकर्स ने फैंस के लिए एक बड़ा ऑफर निकाला है।

अगर आपने अभी तक 'स्त्री 2' नहीं देखी है तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है।

दरअसल 13 सितंबर को इस फिल्म का एक टिकट खरीदने पर दूसरा टिकट मुफ्त मिलेगा।

इस बात की जानकारी खुद श्रद्धा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दी है।

श्रद्धा कपूर ने कैप्शन में लिखा, 'अकेले मत आना।'

बता दें कि 'स्त्री 2' 15 अगस्त को रिलीज हुई थी।

इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

