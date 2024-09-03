700 करोड़ी हुई श्रद्धा और राजकुमार की 'स्त्री 2'

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Sep 03, 2024

श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर स्त्री 2 का जलवा कायम है।

पहले पार्ट की तरह ही स्त्री का दूसरा पार्ट भी लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा है।

बीते 15 अगस्त 2024 को इस फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी।

अपनी जबरदस्त कमाई के साथ ही ये फिल्म 2024 की बड़ी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है।

इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही हफ्ते में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे।

बता दें कि 2-3 हफ्ते बाद भी इस फिल्म का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।

स्त्री 2 ने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहरी देशों में भी अपना जलवा बिखेरा हुआ है।

लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो स्त्री 2 ने वर्ल्डवाइड 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

अब तक स्त्री 2 ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कुल 703.25 करोड़ की कमाई कर ली है।

