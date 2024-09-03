700 करोड़ी हुई श्रद्धा और राजकुमार की 'स्त्री 2'
Garima Singh
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 03, 2024
श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर स्त्री 2 का जलवा कायम है।
Source:
Bollywoodlife.com
पहले पार्ट की तरह ही स्त्री का दूसरा पार्ट भी लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा है।
Source:
Bollywoodlife.com
बीते 15 अगस्त 2024 को इस फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी।
Source:
Bollywoodlife.com
अपनी जबरदस्त कमाई के साथ ही ये फिल्म 2024 की बड़ी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है।
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही हफ्ते में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले थे।
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि 2-3 हफ्ते बाद भी इस फिल्म का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
Source:
Bollywoodlife.com
स्त्री 2 ने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहरी देशों में भी अपना जलवा बिखेरा हुआ है।
Source:
Bollywoodlife.com
लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो स्त्री 2 ने वर्ल्डवाइड 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।
Source:
Bollywoodlife.com
अब तक स्त्री 2 ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कुल 703.25 करोड़ की कमाई कर ली है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: प्लेलिस्ट को खास बनाएंगे एपी ढिल्लों के ये गाने
अगली वेब स्टोरी देखें.