भूतिया है 'स्त्री 2' में दिखाया गया कटी घाटी गेटवे, स्टोरी सुनकर लगेगा डर
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 25, 2024
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' में जो कटी घाटी गेटवे दिखाया गया है, वह असलियत में भूतिया है।
यह गेटवे मध्यप्रदेश के चंदेरी में स्थित है, जिसे 1495 में जिमान खान ने बनवाया था।
जिमान खान ने ये गेटवे सुल्तान ऑफ मालवा के स्वागत के लिए बनवाया था।
हालांकि इस गेटवे को बनवाते समय कारीगर इसमें दरवाजा लगना भूल गए।
गेटवे में दरवाजे की कमी के चलते चंदेरी की सिक्योरिटी खतरे में आ गई थी।
जिसके कारण गेटवे को बनाने वाले कारीगर को इतना अफसोस हुआ कि उसने अपनी जान दे दी।
लोकथाओं के अनुसार आज भी इस गेटवे पर उसी कारीगर की आत्मा भटकती है।
लोगों का मानना है कि उस कारीगर की आत्मा इस गेटवे के सामने दरवाजे की तरह खड़ी रहती है।
लोगों का मानना है कि वह आत्मा लोगों को गेटवे के अंदर नहीं जाने देती।
