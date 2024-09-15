केवल चार हफ्तों में 'स्त्री 2' ने बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड
श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म 'स्त्री 2' 15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी।
इस फिल्म ने कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
फिल्म रिलीज के चार हफ्ते बाद भी जबरदस्त कमाई कर रही है।
'स्त्री 2' ने 30 दिनों में 567.53 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
31वें दिन भी 'स्त्री 2' ने जबरदस्त कमाई की।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'स्त्री 2' ने 31वें दिन 5.25 करोड़ रुपये की कमाई की।
इसी के साथ 'स्त्री 2' चौथे हफ्ते सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है।
बता दें कि इस फिल्म में श्रद्धा कपूर ने 'छलावे' का रोल निभाया है।
