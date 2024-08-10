'स्त्री 2' की रिलीज डेट बदली, अब इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
Shashikant Mishra
| Aug 10, 2024
'स्त्री 2' साल 2024 की मच-अवेटेड फिल्मों में से एक है।
फिल्म 'स्त्री 2' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।
राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी।
फिल्म 'स्त्री 2' के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट चेंज की है।
मेकर्स ने 10 अगस्त को अनाउंसमेंट किया है फिल्म 'स्त्री 2' अब 14 अगस्त को रिलीज होगी।
14 अगस्त की रात 9.30 बजे से फिल्म 'स्त्री 2' के शो शुरू हो जाएंगे।
मेकर्स ने ये भी बताया है कि फिल्म 'स्त्री 2' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है।
