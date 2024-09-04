'एनिमल' समेत 'स्त्री 2' जल्द तोड़ेगी इन फिल्मों का ये बड़ा रिकॉर्ड
Pratibha Gaur
| Sep 04, 2024
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' लगातार बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा रही है।
'स्त्री 2' ने 20 दिनों में 'स्त्री 2' ने रणबीर कपूर की 'एनिमल' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
बता दें कि 'एनिमल' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 502 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
वहीं 'स्त्री 2' ने भी 20वें दिन ये आंकड़ा छू लिया है।
अब राजकुमार राव की यह फिल्म जल्द ही शाहरुख खान और प्रभास की फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है।
बता दें कि 'बाहुबली 2' का भारत में नेट कलेक्शन 511 करोड़ रुपये रहा था।
वहीं शाहरुख खान की 'पठान' का कलेक्शन 524 करोड़ रहा।
तो वहीं 'गदर 2' का भारत में नेट कलेक्शन 525 करोड़ रुपये रहा था।
'स्त्री 2' की कमाई को देखा जाए तो यह फिल्म जल्द ही शाहरुख और प्रभास की फिल्मों के ये रिकॉर्ड तोड़ देगी।
