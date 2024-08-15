चंद मिनट का केमियो करके पूरी लाइमलाइट बटोर बैठे ये सितारे, मेन कास्ट हुई इग्नोर
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 15, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनमें केमियो करके सितारों ने तारीफ बटोरी है।
Source:
Instagram
सलमान खान पठान में जानकर शाहरुख खान की मदद कर चुके हैं।
Source:
Instagram
संजय दत्त ने फिल्म जवान में केमियो करके सबको चौंका दिया था।
Source:
Instagram
इन दिनों अक्षय कुमार स्त्री 2 में भूत बनकर सबको हंसा रहे हैं।
Source:
Instagram
दीपिका पादुकोण भी फिल्म ब्रह्मास्त्र में छोटा सा रोल निभा चुकी हैं।
Source:
Instagram
विक्की कौशल ने डंकी की सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली थी।
Source:
Instagram
शाहरुख खान ने ब्रह्मास्त्र में छोटा सा रोल निभाकर बॉक्स ऑफिस को हिला दिया था।
Source:
Instagram
सुशांत सिंह राजपूत ने पीके में काम करके धमाल मचा दिया था।
Source:
Instagram
