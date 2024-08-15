चंद मिनट का केमियो करके पूरी लाइमलाइट बटोर बैठे ये सितारे, मेन कास्ट हुई इग्नोर

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 15, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनमें केमियो करके सितारों ने तारीफ बटोरी है।

Source: Instagram

सलमान खान पठान में जानकर शाहरुख खान की मदद कर चुके हैं।

Source: Instagram

संजय दत्त ने फिल्म जवान में केमियो करके सबको चौंका दिया था।

Source: Instagram

इन दिनों अक्षय कुमार स्त्री 2 में भूत बनकर सबको हंसा रहे हैं।

Source: Instagram

दीपिका पादुकोण भी फिल्म ब्रह्मास्त्र में छोटा सा रोल निभा चुकी हैं।

Source: Instagram

विक्की कौशल ने डंकी की सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली थी।

Source: Instagram

शाहरुख खान ने ब्रह्मास्त्र में छोटा सा रोल निभाकर बॉक्स ऑफिस को हिला दिया था।

Source: Instagram

सुशांत सिंह राजपूत ने पीके में काम करके धमाल मचा दिया था।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: ओटीटी पर मौजूद इन फिल्मों में दिखाया गया है आतंक का खौफनाक चेहरा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.