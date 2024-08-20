जम्मू के इस शख्स ने निभाया है 'स्त्री 2' में सरकटे का रोल
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' थिएटर में धमाल मचा रही है।
फिल्म 'स्त्री 2' में नजर आने वाले स्टार्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया है।
'स्त्री 2' में सरकटे का आतंक' भी लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है।
फिल्म 'स्त्री 2' में अक्षय कुमार का कैमियो है।
फैंस कयास लगा रहे हैं कि आखिर सरकटे का रोल किसने निभाया है?
बता दें, फिल्म में सरकटे का किरदार निभाने वाले एक्टर जम्मू के सुनील कुमार हैं।
सुनील कुमार को ‘जम्मू के द ग्रेट खली’ के नाम से भी जाना जाता है।
द ग्रेट इंडियन खली की लंबाई 7 फीट 1 इंच है, वहीं सुनील कुमार की लंबाई 7 फीट 6 इंच है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनील कुमार जम्मू-कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल हैं।
