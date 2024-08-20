जम्मू के इस शख्स ने निभाया है 'स्त्री 2' में सरकटे का रोल

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 20, 2024

श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' थिएटर में धमाल मचा रही है।

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'स्त्री 2' में नजर आने वाले स्टार्स ने दर्शकों का दिल जीत लिया है।

Source: Bollywoodlife.com

'स्त्री 2' में सरकटे का आतंक' भी लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है।

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'स्त्री 2' में अक्षय कुमार का कैमियो है।

Source: Bollywoodlife.com

फैंस कयास लगा रहे हैं कि आखिर सरकटे का रोल किसने निभाया है?

Source: Bollywoodlife.com

बता दें, फिल्म में सरकटे का किरदार निभाने वाले एक्टर जम्मू के सुनील कुमार हैं।

Source: Bollywoodlife.com

सुनील कुमार को ‘जम्मू के द ग्रेट खली’ के नाम से भी जाना जाता है।

Source: Bollywoodlife.com

द ग्रेट इंडियन खली की लंबाई 7 फीट 1 इंच है, वहीं सुनील कुमार की लंबाई 7 फीट 6 इंच है।

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनील कुमार जम्मू-कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के निकनेम सुन आ जाएगी हंसी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.