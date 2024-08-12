15 अगस्त पर आएगा तूफान, इन 10 फिल्मों के बीच होगा महाक्लैश
| Aug 12, 2024
थंगालान एक पीरियड फिल्म है, जो 15 अगस्त को रिलीज होगी।
जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा एक्शन से भरी है, जो शानदार होने वाली हैय़
भैरथी रणंगल भी 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है।
मनोराथंगल में 9 अलग अलग छोटी कहानियां दिखाई जाएंगी। ये जी5 पर स्ट्रीम होगी।
रघु थाथा कीर्ति सुरेश की फिल्म है। फिल्म में कॉमेडी और समाज के लिए संदेश है।
डबल आईस्मार्ट में संजय दत्त विलेन के रोल में दिखाई देंगे।
साउथ की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को रिलीज होगी। ये फिल्म रवि तेजा की है।
नुनाकुझी कॉमेडी फिल्म है. जिसमें बेसिल जोसेफ और ग्रेस एंटनी नजर आएंगे।
khel
स्त्री 2 सिनेमाघरों में 15 अगस्त को रिलीज हो रही है।
