सुहाना खान की ये तस्वीरें हुईं वायरल, लोग बोले- 'किंग खान की बेटी तो...'
Shashikant Mishra
| Feb 22, 2025
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जहां भी जाती हैं तो महफिल अपने नाम कर लेती हैं.
सुहाना खान हाल ही में आदर जैन और अलेखा आडवाणी की वेडिंग सेरेमनी में पहुंची थीं.
आदर जैन और अलेखा आडवाणी के शादी समारोह से सुहाना खान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
सुहाना खान ने लहंगा पहना था जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था.
सुहाना खान की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं और प्यारे रिएक्शन दे रहे हैं.
सुहाना खान को लेकर एक यूजर ने लिखा, 'किंग खान की बेटी तो राजकुमारी लग रही है.'
शाहरुख खान की बेटी जल्द ही फिल्म 'किंग' में काम करती दिखाई देगी.
