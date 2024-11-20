आर्यन खान के बॉलीवुड डेब्यू का बहन सुहाना खान ने बनाया मजाक, कह दी ये बात
नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो दोनों एक वेब सीरीज के लिए साथ में काम करने जा रहे हैं.
गौरी खान द्वारा प्रोड्यूस्ड वेब सीरीज से आर्यन खान जल्द ही एक क्रिएटर और डायरेक्टर के रूप में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं.
इस बड़े प्रोजेक्ट की अनाउसमेंट लॉस एंजिल्स के एक इवेंट में की गई थी.
आपको बता दें कि आर्यन खान की यह वेब सीरीज 2025 में नेटफ्लिक्स पर आएगी.
इस वेब सीरीज के लिए आर्यन खान काफी समय से काम कर रहे थे मगर अब जाकर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया है.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस वेब सीरीज में कई ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो अब तक बॉलीवुड में नहीं हुई हैं.
वहीं शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने आर्यन खान के डेब्यू को लेकर अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी को पोस्ट किया है.
सुहाना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर नेटफ्लिक्स के पोस्ट को शेयर किया है इस स्टोरी में वो आर्यन को छेड़ती हुई नजर आ रही हैं.
सुहाना खान ने लिखा, 'लॉट्स ऑफ लाफ, ड्रामा, एक्शन और थोड़ी सी ट्रबल- जैसा कि तुम्हारे साथ हमेशा होता है.'
