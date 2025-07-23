एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित को क्यों कहा गया 'Unlucky Heroine'?
Mishra Rajivranjan
| Jul 23, 2025
प्यार हर किसी को मुकम्मल नहीं होता. कुछ ऐसा ही हुआ बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सुलक्षणा पंडित के साथ
70-80 के दशक की स्टार एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित अपनी निजी जीवन को लेकर काफी चर्चे में रहीं.
दलअसल एक फिल्म से एक्ट्रेस की नजदीकियां संजीव कुमार से बढ़ने लगी.
सुलक्षणा को संजीव कुमार से प्यार हो गया और वो संजीव से शादी करना चाहती थीं.
एक्ट्रेस ने संजीव कुमार को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन संजीव कुमार नहीं माने.
कहा जाता है कि संजीव कुमार हेमा मालिनी से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे.
लेकिन हेमा मालिनी की मां को ये रिश्ता पसंद नहीं आया. इस तरह संजीव कुमार अकेले ही रह गए.
इस घटना से एक्ट्रेस सुलक्षणा को काफी दुख हुआ और उन्होंने खुद को कमरे में कैद कर लिया. सुलक्षणा केवल संजीव कुमार से ही शादी करना चाहती थीं.
आज सुलक्षणा अकेले जिंदगी बिता रही हैं. अब वो 71 साल की हो चली हैं. उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है.
