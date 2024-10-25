अपराधों के तले दब कर रह गईं इन पाकिस्तानी हसीनाओं की जिंदगी
| Oct 25, 2024
बॉलीवुड ही नहीं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी एक से बढ़कर एक एक्टर्स हैं.
लॉलीवुड यानी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीता है.
इस रिपोर्ट में हम आपको उन पाकिस्तानी एक्टर्स के बारे में बताएंगे, जिनकी जिंदगी अपराधों के तले दब कर रह गई है.
पाकिस्तानी एक्ट्रेस निग्गो की गोली मारकर हत्या कर दी गई है.
पाकिस्तान के पॉपुलर एक्टर सुलतान राही को कुछ लोगों ने हमला कर जान से मार दिया था.
एक्टर नन्हा ने खुद को बन्दूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी.
पाकिस्तान की खूबसूरत एक्ट्रेस नादिरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
एक्ट्रेस अंदलीब के एक्स-बॉयफ्रेंड ने उनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया था.
