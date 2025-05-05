सुनील शेट्टी की 'केसरी वीर' के लिए अभी करना होगा और इंतजार, अब इस डेट को होगी रिलीज
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 05, 2025
लंबे समय से पर्दे से दूर सुनील शेट्टी के बार फिर 'केसरी वीर' से धमाकेदार वापसी करने के लिए तैयार हैं.
जल्दी ही एक्टर की फिल्म 'केसरी वीर' सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली, जिसका फैंस को भी बेसब्री से इंताजर है.
सुनील शेट्टी, सूरज पंचोली और विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी फिल्म 'केसरी वीर' के प्रमोशन में लगे हुए हैं.
हालांकि, अब इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है.
दरअसल, पहले ये फिल्म 16 मई 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी डेट बदल दी गई है.
अब 'केसरी वीर' 23 मई 2025 को भारत समेत दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
ऐसे में 'केसरी वीर' का इंतजार कर रहे फैंस को अभी थोड़ा और सब्र रखना होगा.
इस फिल्म की कहानी सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले और उसकी बहादुरी से की गई रक्षा पर आधारित है.
फिल्म में सुनील शेट्टी और सूरज पंचोली योद्धा के रोल में नजर आएंगे जबकि विवेक ओबेरॉय विलेन बने हैं.
एक्ट्रेस अकांक्षा शर्मा भी फिल्म में दमदार एक्शन और किरदार निभाती नजर आएंगी.
फिल्म के टीजर और ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया है, खासकर इसके भव्य एक्शन सीन्स को लेकर.
फिल्म 'केसरी वीर' का डायरेक्शन प्रिंस धीमान ने किया है और इसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है.
