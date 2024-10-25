बॉलीवुड के लिए इन स्टार्स ने पाकिस्तान की गलियों को दिया त्याग
Ankita Kumari
| Oct 25, 2024
बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ है.
पॉपुलर एक्टर अमरीश पुरी का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था.
एक्टर सुरेश ओबेरॉय का जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ है.
पॉपुलर एक्टर सुनील दत्त का जन्म पाकिस्तान में हुआ है.
90 के मशहूर एक्टर देव आनंद भी पाकिस्तान से हैं.
90 के एक्टर राज कपूर पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले थे.
एक्टर दिलीप कुमार का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में हुआ हैं.
विनोद खन्ना का जन्म भी पाकिस्तान के पेशावर में हुआ है.
पुराने जमाने के बॉलीवुड एक्टर पृथ्वीराज कपूर भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं.
