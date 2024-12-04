टीवी के इन 7 बड़े comedians ने सरेआम बनवाया था अपनी पर्सनल लाइफ का तमाशा

Dec 04, 2024

टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे कॉमेडियन हैं जो अब अपना नाम बना चुके हैं जिनके नाम से शोज भी चल थे हैं.

टीवी के फेमस कॉमेडियन की बात करें तो कपिल शर्मा, भारती सिंह,और सुनील ग्रोवर का नाम सबसे पहले आता है.

मगर ये सभी कॉमेडियन अपनी पर्सनल लाइफ में किसी न किसी झमेले में फंस चुके हैं.

कपिल शर्मा का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' नेटफ्लिक्स पर खूब धमाल मचा रहा है मगर वो हाल ही में डिप्रेशन से बाहर आए हैं.

वहीं पहली फीमेल कॉमेडियन भारती सिंह भी ड्रग्स केस में फंस चुकी हैं.

सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के झगड़े की चर्चा अब तक होती है हालांकि अब दोनों फिर से साथ में काम कर रहे हैं.

कृष्णा अभिषेक का झगड़ा उनके मामा गोविंदा के साथ पिछले सात साल से सुर्खियां बटोर रहा है अब जाकर दोनों की सुलह हुई है.

कॉमेडियन सुनील पाल लगातार न्यूज में बने हुए हैं वो हाल ही में एक शो से लापता हो गया थे मगर अब खबर है कि वो मिल गए हैं.

कॉमेडियन कीकू शारदा को अपने एक मजाक के चलते कुछ दिन के लिए जेल में रहना पड़ा था.

राजपाल यादव को हाल ही में एक जर्नलिस्ट का फोन खींचते हुए देखा गया था जिसको लेकर उन्होंने माफी भी मांगी है.

