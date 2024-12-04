टीवी के इन 7 बड़े comedians ने सरेआम बनवाया था अपनी पर्सनल लाइफ का तमाशा
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 04, 2024
टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे कॉमेडियन हैं जो अब अपना नाम बना चुके हैं जिनके नाम से शोज भी चल थे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी के फेमस कॉमेडियन की बात करें तो कपिल शर्मा, भारती सिंह,और सुनील ग्रोवर का नाम सबसे पहले आता है.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर ये सभी कॉमेडियन अपनी पर्सनल लाइफ में किसी न किसी झमेले में फंस चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कपिल शर्मा का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' नेटफ्लिक्स पर खूब धमाल मचा रहा है मगर वो हाल ही में डिप्रेशन से बाहर आए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं पहली फीमेल कॉमेडियन भारती सिंह भी ड्रग्स केस में फंस चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के झगड़े की चर्चा अब तक होती है हालांकि अब दोनों फिर से साथ में काम कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कृष्णा अभिषेक का झगड़ा उनके मामा गोविंदा के साथ पिछले सात साल से सुर्खियां बटोर रहा है अब जाकर दोनों की सुलह हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
कॉमेडियन सुनील पाल लगातार न्यूज में बने हुए हैं वो हाल ही में एक शो से लापता हो गया थे मगर अब खबर है कि वो मिल गए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कॉमेडियन कीकू शारदा को अपने एक मजाक के चलते कुछ दिन के लिए जेल में रहना पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
राजपाल यादव को हाल ही में एक जर्नलिस्ट का फोन खींचते हुए देखा गया था जिसको लेकर उन्होंने माफी भी मांगी है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: जब Bollywood की इस हसीना को जड़ा था करीना कपूर ने तमाचा, मच गया था बवाल
अगली वेब स्टोरी देखें.