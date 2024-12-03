Akshay और Salman की फिल्मों में काम करने वाले Sunil Pal हैं इतने करोड़ रुपये के मालिक

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 03, 2024

कॉमेडियन सुनील पाल के लापता होने की खबर से हड़कंप मच गया है. उनकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि, पुलिस ने बताया है कि सुनील पाल लापता नहीं है. उनका फोन खराब होने की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा था.

Source: Bollywoodlife.com

सुनील पाल ने साल 2005 में कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज' का खिताब अपने नाम किया था.

Source: Bollywoodlife.com

सुनील पाल के करियर की बात करें तो उन्होंने तमाम कॉमेडी शोज में हिस्सा लिया और लोगों का मनोरंजन किया है.

Source: Bollywoodlife.com

सुनील पाल 'अपना सपना मनी मनी', 'किक', 'फिर हेरा फेरी', 'डर्टी पॉलिटिक्स' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस तरह से सुनील पाल ने अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे बॉलीवुड स्टार्स के साथ फिल्म में काम किया है.

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 49 साल के कॉमेडियन सुनील पॉल 39 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के मालिक हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: टीवी के इन 7 स्टार्स के घर लिया था जुड़वा बच्चों ने जन्म, अब एक और नाम हुआ शामिल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.