Akshay और Salman की फिल्मों में काम करने वाले Sunil Pal हैं इतने करोड़ रुपये के मालिक
Shashikant Mishra
| Dec 03, 2024
कॉमेडियन सुनील पाल के लापता होने की खबर से हड़कंप मच गया है. उनकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.
हालांकि, पुलिस ने बताया है कि सुनील पाल लापता नहीं है. उनका फोन खराब होने की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा था.
सुनील पाल ने साल 2005 में कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज' का खिताब अपने नाम किया था.
सुनील पाल के करियर की बात करें तो उन्होंने तमाम कॉमेडी शोज में हिस्सा लिया और लोगों का मनोरंजन किया है.
सुनील पाल 'अपना सपना मनी मनी', 'किक', 'फिर हेरा फेरी', 'डर्टी पॉलिटिक्स' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं.
इस तरह से सुनील पाल ने अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे बॉलीवुड स्टार्स के साथ फिल्म में काम किया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 49 साल के कॉमेडियन सुनील पॉल 39 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के मालिक हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
