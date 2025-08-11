सुनील शेट्टी का एक्टिंग ही नहीं एजुकेशन लेवल भी है हाई, डिग्री सुन पड़ जाएंगे सुन्न!
Sadhna Mishra
| Aug 11, 2025
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सुनील शेट्टी 11 अगस्त 2025 को अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं.
एक्टर का जन्म 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक के मुल्की में हुआ था.
फिल्मों के साथ-साथ उन्होंने एक सफल बिजनेसमैन के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है.
ऐसे में आइए जानते हैं कि एक्टिंग से लेकर बिजनेस की दुनिया तक अपनी पहचान बनाने वाले सुनील शेट्टी कहां तक पढ़े-लिखे हैं.
सुनील शेट्टी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के सनावर स्थित लॉरेंस स्कूल से की.
इसके बाद उन्होंने मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से कॉमर्स में डिग्री हासिल की.
सुनील शेट्टी को यंग एज में खेल खासकर क्रिकेट और मार्शल आर्ट पसंद था. ऐसे में उन्होंने किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट हासिल की.
बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सुनील शेट्टी के पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री है.
बता दें कि, फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कुछ समय अपने पिता के रेस्तरां में काम किया था.
