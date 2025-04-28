Sunny Deol ने शुरू की 'बॉर्डर 2' की शूटिंग, फैंस हुए एक्साइटेड
Shashikant Mishra
| Apr 28, 2025
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों फिल्म 'जाट' में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म को ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है.
सनी देओल की पाइपलाइन में कई फिल्में हैं. इनमें 'बॉर्डर 2' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.
फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर सनी देओल ने अपडेट दिया है. उन्होंने बताया है कि फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है.
सनी देओल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया है कि देहरादून में हैं और फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंच चुके हैं.
सनी देओल ने जैसे ही फिल्म 'बॉर्डर 2' की शूटिंग शुरू करने की जानकारी दी है वैसे ही फैंस एक्साइटेड हो गए हैं.
फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ भी नजर आने वाले हैं.
बताते चलें कि फिल्म 'बॉर्डर' साल 1997 में रिलीज हुई थी. इसे अच्छा काफी रिस्पॉन्स मिला था.
