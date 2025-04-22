'गदर' का ये रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर है सनी देओल की 'जाट'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 22, 2025

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'जाट' सिनेमाघरों में रिलीज हुई 12 दिन हो चुके हैं.

फिल्म 'जाट' लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है और ये अच्छी कमाई कर रही है.

सनी देओल की ये फिल्म उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गदर' का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर है.

साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'गदर' 76.88 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

फिल्म 'जाट' ने 12 दिनों में 75.18 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म 'गदर' का लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ से फिल्म 'जाट' एक कदम की दूरी पर है.

सनी देओल की फिल्म 'जाट' ये रिकॉर्ड आज यानी मंगलवार को तोड़ सकती है.

