Sunny Deol की ये फिल्म सिनेमाघरों में फिर होगी रिलीज, नाम जानकर हो जाएंगे एक्साइटेड
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 14, 2025
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. उनकी पाइपलाइन में कई फिल्में हैं, जिनके लिए लोग एक्साइटेड हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच सनी देओल की एक पुरानी फिल्म के फिर से सिनेमाघरों में री-रिलीज करने की खबर सामने आई है.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी देओल की फिल्म 'घातक' साल 1996 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'घातक' 31 साल बाद फिर से सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये 28 फरवरी को दोबारा रिलीज हो सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिलहाल, सनी देओल की फिल्म घातक की रिलीज को लेकर ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'घातक' में सनी देओल के अलावा मीनाक्षी शेषाद्रि, अमरीश पुरी और डैनी डेन्जोंगेपा भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी देओल की इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इस फिल्म ने बजट से चार गुना ज्यादा कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हमले के बाद काम पर लौटे Saif Ali Khan, एक्टर की पाइपलाइन में हैं इतनी फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.