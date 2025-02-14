Sunny Deol की ये फिल्म सिनेमाघरों में फिर होगी रिलीज, नाम जानकर हो जाएंगे एक्साइटेड

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. उनकी पाइपलाइन में कई फिल्में हैं, जिनके लिए लोग एक्साइटेड हैं.

इसी बीच सनी देओल की एक पुरानी फिल्म के फिर से सिनेमाघरों में री-रिलीज करने की खबर सामने आई है.

सनी देओल की फिल्म 'घातक' साल 1996 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने किया था.

फिल्म 'घातक' 31 साल बाद फिर से सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये 28 फरवरी को दोबारा रिलीज हो सकती है.

फिलहाल, सनी देओल की फिल्म घातक की रिलीज को लेकर ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.

फिल्म 'घातक' में सनी देओल के अलावा मीनाक्षी शेषाद्रि, अमरीश पुरी और डैनी डेन्जोंगेपा भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे.

सनी देओल की इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इस फिल्म ने बजट से चार गुना ज्यादा कमाई की थी.

