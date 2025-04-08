ओपनिंग डे पर दहाड़ेगा 'जाट', सनी देओल की फिल्म करेगी इतनी कमाई
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 08, 2025
एक्शन स्टार सनी देओल की फिल्म 'जाट' साल 2025 की मच-अवेटेड मूवीज में से एक है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'जाट' अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में बनी रही है. इसका जबरदस्त बज बना हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी देओल की ये फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी देओल बाकी अन्य स्टार्स के साथ फिल्म 'जाट' के प्रमोशन में बिजी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'जाट' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. सनी देओल के फैंस टिकट बुक कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'जाट' के ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर कहा जा रहा है कि ये 10-13 करोड़ रुपये कमाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी देओल की फिल्म 'जाट' साल 2025 की टॉप-5 ओपनिंग डे मूवीज में शामिल हो सकती है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'मैं और करण पहले से पति-पत्नी...', शादी की खबरों के बीच तेजस्वी प्रकाश का शॉकिंग बयान
अगली वेब स्टोरी देखें.