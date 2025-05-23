OTT पर अब 'गदर' काटेंगे सनी देओल, जानें कब होगा एक्टर का डेब्यू

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 23, 2025

बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार सनी देओल के तमाम चाहने वाले फैंस के अच्छी खबर सामने आई है.

सनी देओल को लेकर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वो ओटीटी डेब्यू करने के लिए तैयार हैं.

'पिंकविला' की रिपोर्ट के मुताबिक, सनी देओल का ओटीटी डेब्यू डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की फिल्म से होगा.

सिद्धार्थ पी मल्होत्रा की ये फिल्म केविन बेकन की 'डेथ सेंटेंस' पर बेस्ड होगी. ये फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी.

सनी देओल की इस फिल्म की शूटिंग जुलाई 2025 में शुरू होने वाली है. एक्टर ने शूटिंग के लिए डेट्स दे दी हैं.

बताया जा रहा है कि सनी देओल इस अनटाइटल्ड फिल्म के लिए तगड़ी फीस दी जा रही है.

सनी देओल का ओटीटी डेब्यू नेटफ्लिक्स के जरिए होने वाला है. बताया जा रहा है कि फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी.

