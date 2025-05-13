सनी देओल की इस सुपरहिट फिल्म के सीक्वल को नहीं मिले थे दर्शक
Shashikant Mishra
| May 13, 2025
एक्शन स्टार सनी देओल ने अपने करियर में तमाम फिल्मों में काम किया है. फैंस उनकी जबरदस्त एक्टिंग के दीवाने रहते हैं.
सनी देओल की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जाता है. वह बीते दिनों फिल्म 'जाट' में काफी कड़क अंदाज में नजर आए.
सनी देओल ने साल 2022 में फिल्म 'गदर 2' से कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. इस फिल्म का पहला पार्ट 'गदर' भी हिट रहा था.
क्या आप जानते हैं कि सनी देओल की एक फिल्म बॉक्स ऑफिस सुपरहिट रही. लेकिन उसका सीक्वल आया तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गया.
सनी देओल की फिल्म 'घायल' साल 1990 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को उनके करियर की बेस्ट मूवीज में जगह मिली हुई है.
सनी देओल की फिल्म 'घायल' ने 2.5 करोड़ रुपये के बजट में बंपर कलेक्शन किया था. फिल्म ने 9.50 करोड़ रुपये कमाए थे.
सनी देओल ने साल 2016 में इस फिल्म का सीक्वल 'घायल वंस अगेन' रिलीज किया. 50 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने करीब 30 करोड़ रुपये कमाए थे.
