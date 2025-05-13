सनी देओल की इस सुपरहिट फिल्म के सीक्वल को नहीं मिले थे दर्शक

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 13, 2025

एक्शन स्टार सनी देओल ने अपने करियर में तमाम फिल्मों में काम किया है. फैंस उनकी जबरदस्त एक्टिंग के दीवाने रहते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सनी देओल की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जाता है. वह बीते दिनों फिल्म 'जाट' में काफी कड़क अंदाज में नजर आए.

Source: Bollywoodlife.com

सनी देओल ने साल 2022 में फिल्म 'गदर 2' से कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. इस फिल्म का पहला पार्ट 'गदर' भी हिट रहा था.

Source: Bollywoodlife.com

क्या आप जानते हैं कि सनी देओल की एक फिल्म बॉक्स ऑफिस सुपरहिट रही. लेकिन उसका सीक्वल आया तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गया.

Source: Bollywoodlife.com

सनी देओल की फिल्म 'घायल' साल 1990 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को उनके करियर की बेस्ट मूवीज में जगह मिली हुई है.

Source: Bollywoodlife.com

सनी देओल की फिल्म 'घायल' ने 2.5 करोड़ रुपये के बजट में बंपर कलेक्शन किया था. फिल्म ने 9.50 करोड़ रुपये कमाए थे.

Source: Bollywoodlife.com

सनी देओल ने साल 2016 में इस फिल्म का सीक्वल 'घायल वंस अगेन' रिलीज किया. 50 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने करीब 30 करोड़ रुपये कमाए थे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: कान्स फिल्म फेस्टिवल में डेब्यू करेंगी लापता लेडीज की 'फूलकुमारी', रेड कार्पेट पर बिखरेंगी जलवा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.