सनी देओल की इस सुपरहिट फिल्म के सीक्वल को नहीं मिले थे दर्शक

सनी देओल ने साल 2016 में इस फिल्म का सीक्वल 'घायल वंस अगेन' रिलीज किया. 50 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने करीब 30 करोड़ रुपये कमाए थे. Source: Bollywoodlife.com