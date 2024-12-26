लगातार 4 फ्लॉप फिल्मों के बाद इस एक्टर का करियर होने वाला था खत्म, फिर इस एक फिल्म से जीता इंडियन रेम्बो का खिताब
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 26, 2024
90 के दशक में कई एक्टर्स बॉलीवुड में अपनी फिल्मों से धमाल मचा रहे थे.
बॉलीवुड के इस एक एक्टर ने भी 90 के दशक में खूब नाम कमाया था.
लेकिन सफलता के बाद अचानक उनकी लगातार 4 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया था.
हम अपनी इस रिपोर्ट में बॉलीवुड के स्टारकिड सनी देओल की बात कर रहे हैं.
सनी देओल बॉलीवुड का एक बड़ा चेहरा हैं. उनकी एक्टिंग को लोग आज भी खूब पसंद करते हैं.
लेकिन सनी देओल की लगातार 4 फिल्में फ्लॉप होने बाद उनका करियर खत्म होने वाला ही था.
सनी देओल को वापस सफतला हासिल करने में उनकी फिल्म 'घायल' ने मदद की थी.
फिल्म 'घायल' ने सनी देओल को रातों -रात सुपरस्टार बना दिया था.
फिल्म 'घायल' बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स को ब्रेक करके ब्लॉकबस्टर बन गई थी.
सनी देओल को इस फिल्म के लिए इंडियन रेम्बो का खिताब भी मिला था.
फिल्म 'घायल' में सनी देओल के साथ एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि ने काम किया था.
