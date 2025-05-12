बॉयफ्रेंड संग इस हाल में मिली थी सनी लियोनी, फिर पिता ने...

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 12, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान बना ली है. वह फिल्मों के अलावा रियलिटी शोज में भी नजर आती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एडल्ट इंडस्ट्री से इंडियन सिनेमा में एंट्री लेने वाली सनी लियोनी को काफी ज्यादा प्यार मिला. वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की होकर रह गईं.

Source: Bollywoodlife.com

सनी लियोनी 2011 में इंडिया आई थीं और 'बिग बॉस' में हिस्सा लिया था. उन्होंने 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'जिस्म 2' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

Source: Bollywoodlife.com

सनी लियोनी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने ग्लैमरस फोटोज और वीडियोज फैंस के लिए शेयर करती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सनी लियोनी 13 मई को अपना 44वां जन्मदिन मनाने वाली है. इससे पहले हम आपको उनसे जुड़ा दिलचस्प किस्सा बताते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सनी लियोनी ने एक बार बताया था कि वह स्कूल में अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही थीं. ये उनका पहला किस था. इस दौरान उनके पिता वहां आ गए थे.

Source: Bollywoodlife.com

सनी लियोनी के पिता ने उन्हें बॉयफ्रेंड को किस करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था. इसके बाद उनके घर पर बहुत ड्रामा हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: मोनालिसा ने फिर फ्लॉन्ट किया फिगर, लोग बोले-' हमेशा टेम्परेचर...'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.