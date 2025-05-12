बॉयफ्रेंड संग इस हाल में मिली थी सनी लियोनी, फिर पिता ने...
Shashikant Mishra
| May 12, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी ने इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान बना ली है. वह फिल्मों के अलावा रियलिटी शोज में भी नजर आती हैं.
एडल्ट इंडस्ट्री से इंडियन सिनेमा में एंट्री लेने वाली सनी लियोनी को काफी ज्यादा प्यार मिला. वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की होकर रह गईं.
सनी लियोनी 2011 में इंडिया आई थीं और 'बिग बॉस' में हिस्सा लिया था. उन्होंने 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'जिस्म 2' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
सनी लियोनी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने ग्लैमरस फोटोज और वीडियोज फैंस के लिए शेयर करती रहती हैं.
सनी लियोनी 13 मई को अपना 44वां जन्मदिन मनाने वाली है. इससे पहले हम आपको उनसे जुड़ा दिलचस्प किस्सा बताते हैं.
सनी लियोनी ने एक बार बताया था कि वह स्कूल में अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही थीं. ये उनका पहला किस था. इस दौरान उनके पिता वहां आ गए थे.
सनी लियोनी के पिता ने उन्हें बॉयफ्रेंड को किस करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था. इसके बाद उनके घर पर बहुत ड्रामा हुआ था.
