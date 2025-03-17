सनी लियोनी ने साड़ी में फ्लॉन्ट किया फिगर, लोग बोले- 'ये कितनी...'
Shashikant Mishra
| Mar 17, 2025
एक्ट्रेस सनी लियोनी एडल्ट इंडस्ट्री छोड़ने के बाद इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हैं.
सनी लियोनी बॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रही हैं.
सनी लियोनी फिल्मों में एक्टिंग के साथ ही अपनी खूबसूरती से भी लोगों का ध्यान खींचती हैं.
सनी लियोनी हाल ही में पैपराजी के कैमरे में कैद हुई हैं और उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
सनी लियोनी साड़ी में अलग-अलग पोज देती नजर आईं और उनकी प्यारी स्माइल पर फैंस फिदा हो गए.
सनी लियोनी की तस्वीरों को फैंस पसंद कर रहे हैं और प्यारे कमेंट कर रहे हैं.
सनी लियोनी के लिए एक फैन ने लिखा है, 'ये कितनी सोणी हैं.' एक फैन ने लिखा है, 'ब्यूटीफुल.'
