इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने खोई हैं 4 बेटियां, नाम सुन चौक जाएंगे आप
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 15, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी आज किसी पहचान की मोहताज हैं.
सनी लियोनी के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सभी जानते होंगे.
प्रोफेशनल लाइफ के अलावा सनी लियोनी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं.
सनी लियोनी ने डेनियल वेबर के साथ 2011 में शादी की थी.
सनी लियोन के 3 बच्चे हैं. दो बेटे जुड़वां हैं और उन्होंने एक बेटी को गोद लिया है.
एक इंटरव्यू में सनी लियोनी ने बताया था कि उन्होंने अपनी 4 बेटियों को खो दिया है.
सनी ने कहा था कि, 'मेरे पति और मैंने मिलकर सरोगेसी का प्लान किया था और 6 एग्स फ्रीज करवाए थे'.
सनी ने बताया कि, 6 एग्स में 4 बेटियां और 2 बेटे थे, लेकिन मैंने 4 बेटियों को खो दिया'.
सनी लियोनी ने बोला कि उन 4 बच्चियों को आईवीएफ के जरिए बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वें नहीं बचा पाईं.
