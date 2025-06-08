ब्लैक ड्रेस में Sunny Leone का हॉट फोटोशूट वायरल, अदाएं देख दिल हार बैठे फैंस

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jun 07, 2025

Sunny Leone ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो ऑल ब्लैक ड्रेस में दिख रही हैं.

तस्वीरों में सनी लियोन ने कैमरे के सामने स्टनिंग पोज दिए और अपनी दिलकश अदाओं से हर किसी का दिल जीत लिया.

सनी ने इस लुक में सटल मेकअप और पोनीटेल के साथ अपनी नैचुरल ब्यूटी को हाईलाइट किया है, जो उनके लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है.

सनी की इन तस्वीरों पर फैंस ढेरों हार्ट और फायर इमोजी के साथ कमेंट्स कर रहे हैं, कई लोगों ने उन्हें ''क्वीन ऑफ ग्लैमर'' तक कहा है.

तस्वीरों में सनी लियोन का कॉन्फिडेंस और स्टाइल देखकर हर कोई उनकी तारीफ करता नहीं थक रहा है.

ब्लैक ड्रेस में सनी का यह लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जिसपर हजारों लाइक्स आ चुके हैं.

इस फोटोशूट के जरिए सनी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक फैशन आइकन भी हैं.

