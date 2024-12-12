एक फ्लॉप फिल्म ने साउथ के इस सुपरस्टार को किया दिवालिया, उठाना पड़ा था करोड़ों का नुकसान
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 12, 2024
सुपरस्टार रजनीकांत आज अपना 74वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सुपरस्टार रजनीकांत देशभर में फेमस हैं. उनकी फिल्मों के लिए फैंस एक्साइटेड रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन साउथ का सुपरस्टार बनने से पहले रजनीकांत को अपने करियर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है .
Source:
Bollywoodlife.com
रजनीकांत की फिल्में साउथ में सिर्फ उनके नाम से हिट हो जाया करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर रजनीकांत की एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस तरह पीट गई थी कि वो रातों -रात दिवालिया हो गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
डायरेक्टर सुरेश कृष्णा की तमिल फिल्म 'बाबा' साल 2002 में रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में रजनीकांत और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला साथ में नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन फिल्म 'बाबा' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो गई थी. जिससे रजनीकांत को बहुत नुकसान हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म के फ्लॉप होने पर रजनीकांत को इसका नुकसान उठाना पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
रजनीकांत ने इस फिल्म का 25% हिस्सा वापस कर दिया था. जिससे उनकी हालत एक दिवालिया की तरह हो गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Shweta Tiwari या उर्वशी ढोलकिया.. किसका साड़ी कलेक्शन है झक्कास? देखें फोटोज
अगली वेब स्टोरी देखें.