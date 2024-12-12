एक फ्लॉप फिल्म ने साउथ के इस सुपरस्टार को किया दिवालिया, उठाना पड़ा था करोड़ों का नुकसान

सुपरस्टार रजनीकांत आज अपना 74वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं.

सुपरस्टार रजनीकांत देशभर में फेमस हैं. उनकी फिल्मों के लिए फैंस एक्साइटेड रहते हैं.

लेकिन साउथ का सुपरस्टार बनने से पहले रजनीकांत को अपने करियर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है .

रजनीकांत की फिल्में साउथ में सिर्फ उनके नाम से हिट हो जाया करती हैं.

मगर रजनीकांत की एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस तरह पीट गई थी कि वो रातों -रात दिवालिया हो गए थे.

डायरेक्टर सुरेश कृष्णा की तमिल फिल्म 'बाबा' साल 2002 में रिलीज हुई थी.

इस फिल्म में रजनीकांत और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला साथ में नजर आए थे.

लेकिन फिल्म 'बाबा' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो गई थी. जिससे रजनीकांत को बहुत नुकसान हुआ था.

इस फिल्म के फ्लॉप होने पर रजनीकांत को इसका नुकसान उठाना पड़ा था.

रजनीकांत ने इस फिल्म का 25% हिस्सा वापस कर दिया था. जिससे उनकी हालत एक दिवालिया की तरह हो गई थी.

