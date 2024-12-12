सुपरस्टार Rajnikant ने इतने साल किया फिल्म इंडस्ट्री पर Rule, जानिए अब तक की कितनी कमाई
Bollywood Staff
| Dec 12, 2024
रजनीकांत ने दुनियाभर में खूब नाम कमाया है उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाती हैं.
सुपरस्टार रजनीकांत को अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल करियर में काफी स्ट्रगल करना पड़ा है.
लेकिन रजनीकांत ने अब अपने नाम एक अच्छी खासी नेटवर्थ खड़ी कर ली है.
फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान पहले और रजनीकांत इंडिया के दूसरे हाईएस्ट पैड एक्टर हैं.
रजनीकांत अपनी फिल्मों के लिए करीब लगभग 150 करोड़ से 210 करोड़ रुपए तक की फीस लेते हैं.
सुपरस्टार रजनीकांत साउथ फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट पैड एक्टर हैं.
इस समय रजनीकांत की नेटवर्थ लगभग 430 करोड़ रुपए तक है.
सुपरस्टार रजनीकांत को लग्जरी प्रॉपर्टी और कारों का भी बहुत शौक है.
रजनीकांत का एक लग्जरी घर चेन्नई के पोएस गार्डन में भी है. जो कि एक महंगी जगह है.
इसी के साथ रजनीकांत एक मैरिज हॉल के भी मालिक है. जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए तक की है.
