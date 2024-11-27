जानिए कैसे रातों रात Dhanush बने Superstar Rajnikanth के दामाद
| Nov 27, 2024
साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या एक्टर धनुष के साथ 2004 में शादी के बंधन में बंध गई थीं.
धनुष की लव स्टोरी 2003 में शुरू हुई थी जब ऐश्वर्या ने उनकी फिल्म 'कधल कोंडेन' को थिएटर में देखा था.
फिल्म रिलीज के दौरान धनुष भी थिएटर में मौजूद थे ऐश्वर्या ने उनकी अच्छी एक्टिंग के लिए उनके सामने काफी तारीफ की थी.
फिल्म रिलीज की दूसरे दिन ऐश्वर्या ने धनुष के लिए फूलों का गुलदस्ता भिजवाया था. जिस पर एक्टर ने उन्हें धन्यवाद कहा था.
धनुष और ऐश्वर्या की लव स्टोरी इसके बाद ही शुरू हो गई थी उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, हमें पता ही नहीं चला की कब हमें एक दूसरे से प्यार हुआ था.
हालांकि धनुष ने पहले भी ये बताया है कि उन्हें ऐश्वर्या उनकी सिंपल नेचर की वजह से पसंद आई थीं.
धनुष ने कहा कि ऐश्वर्या अपने पिता रजनीकांत से सौ गुना ज्यादा सिंपल हैं उन्होंने कहा वो सबको एक सामान ट्रीट करती हैं.
धनुष ने ऐश्वर्या के तारीफ करते हुए उस इंटरव्यू में कहा था कि वो एक अच्छी मां हैं और दोनों बेटों की अच्छी परवरिश कर रही हैं.
धनुष और ऐश्वर्या की शादी बहुत ही धूमधाम से की गई थी. उस समय दोनों ही बहुत यंग थे.
वहीं शादी के 18 साल बाद धनुष और ऐश्वर्या ने मिलकर एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया है और अब उनका डाइवोर्स हो चुका है.
