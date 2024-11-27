जानिए कैसे रातों रात Dhanush बने Superstar Rajnikanth के दामाद

धनुष और ऐश्वर्या की लव स्टोरी इसके बाद ही शुरू हो गई थी उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, हमें पता ही नहीं चला की कब हमें एक दूसरे से प्यार हुआ था. Source: Bollywoodlife.com