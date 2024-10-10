रजनीकांत की 'वैट्टियान' ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल
साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'वैट्टियान' आज थिएटर में रिलीज हुई है.
रिलीज के पहले दिन ही फिल्म 'वैट्टियान' ने सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री कर ली है.
साउथ में रजनीकांत की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि फिल्म रिलीज होते ही थिएटर्स के बाहर भीड़ जमा हो गई.
फिल्म 'वैट्टियान' में सुपरस्टार रजनीकांत और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 33 साल बाद साथ में काम कर रहे है.
फिल्म 'वैट्टियान' में रजनीकांत को फिर से एक्शन करते देख फैंस खुशी से झूम उठे हैं.
फिल्म 'वैट्टियान' की स्टोरी और एक्शन दोनों ही फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
फिल्म 'वैट्टियान' में साउथ की फेमस एक्ट्रेस दुशारा मरुधनी विजयन ने भी काम किया है.
सुपरस्टार रजनीकांत और बिग बी इस से पहले 1991 में बॅालीवुड फिल्म 'हम' में गोविंदा के साथ काम कर चुके हैं.
रजनीकांत और अमिताभ बच्चन जब भी साथ में किसी फिल्म में दिखते हैं. साउथ के फैंस इन पर खूब प्यार लुटाते हैं.
फिल्म 'वैटि्टयान' में म्यूजिक डायरेक्टर अनिरूद्ध ने शानदार म्यूजिक दिया है. वो रजनीकांत के भतीजे भी हैं.
